Jianli (Chine) (AFP). Chine: les familles des victimes du naufrage espèrent un miracle

Après une nuit de vains efforts des sauveteurs, les espoirs étaient minces mercredi de retrouver de nouveaux survivants dans l'épave du bateau de croisière chinois qui a sombré lundi dans le Yangtsé avec plus 450 personnes à bord, des proches de disparus invoquant désormais un "miracle". Plus de 35 heures après la catastrophe, qui a pris une ampleur nationale, le nombre de rescapés s'établissait toujours à 14 et celui des corps repêchés à 18, certains retrouvés à une cinquantaine de kilomètres en aval. Les recherches pour retrouver les corps emportés par les eaux vont s'étendre désormais jusqu'à la ville de Wuhan (centre), 220 kilomètres en aval du naufrage, ont annoncé les autorités mercredi matin, citées par la télévision d'Etat CCTV. Sur place, sous une pluie battante, les secours, aidés d'une centaine de plongeurs, continuaient à fouiller l'épave du Dongfangzhixing ("Etoile de l'Orient"), dont la coque retournée émergeait toujours de la zone où le bateau s'est échoué par 15 mètres de fond. "J'espère un miracle", a déclaré un résident de la ville de Chongqing (sud-ouest) dont le père était employé sur le bateau depuis 10 ans, selon le quotidien China Daily. Le bilan humain promet d'être très lourd, la plupart des passagers étant des retraités qui se sont retrouvés piégés à l'intérieur du navire. Celui-ci a chaviré en moins de deux minutes lundi soir sous un violent orage, avec 456 personnes à son bord, selon un dernier décompte officiel incluant passagers et membres d'équipage. Aucun ressortissant étranger n'a été mentionné. La coque du navire avait été découpée mardi selon Chine nouvelle, et trois survivants avaient pu être récupérés mardi de dessous l'épave. En attendant les résultats de l'enquête, le ministère des Transports a précisé que le navire, d'une capacité de 534 personnes, n'était pas surchargé. Quelques instants avant le drame, "la pluie battait le flanc droit du navire et pénétrait dans de nombreuses cabines", a raconté Zhang Hui, l'un des rescapés, cité par Chine nouvelle. Ce guide touristique n'a eu que "30 secondes pour enfiler un gilet de sauvetage" avant de se retrouver plongé dans les eaux tumultueuses du Yangtsé, entouré d'une "douzaine de personnes qui criaient à l'aide". Tous deux sauvés, le capitaine et le chef mécanicien, qui ont déclaré que le bateau avait été pris dans une "tornade", étaient entre les mains de la police pour les besoins de l'enquête. Des voix ont commencé à s'élever sur les réseaux sociaux chinois pour demander si les deux hommes n'avaient pas abandonné le navire et ses passagers. Le navire assurait la liaison entre deux anciennes capitales chinoises, Nankin (est) et Chongqing (centre), avant de couler dans la région de Jianli (province du Hubei). A l'hôpital de la ville voisine de Jianli, les familles des victimes se pressaient mercredi matin pour tenter d'avoir des nouvelles de leurs proches. Deux rescapés étaient en salle de soins intensifs, gardés par la sécurité. Dans la grande salle de l'hôpital, un rescapé d'une quarantaine d'années, blessé au pied, parlait avec des infirmières depuis son lit, plutôt de bonne humeur, tandis qu'un autre, âgé d'une vingtaine d'années, tremblait, visiblement traumatisé. "Tant qu'il restera un espoir, nous allons nous donner à 100%, sans abandonner", a affirmé le ministre chinois des Transports, Yang Chuantang. Les plongeurs doivent faire face à de forts courants et une absence quasi totale de visibilité, a indiqué à la télévision un responsable des secours, Zhang Jianxin. "Les plongeurs ne peuvent s'en remettre qu'à leurs mains et tâtonner sous l'eau", a-t-il déclaré, soulignant: "C'est un bateau de croisière, il y a beaucoup de cabines (), c'est une épreuve difficile pour les plongeurs". La catastrophe a mobilisé des milliers d'hommes, notamment des soldats, arrivés par camions entiers, tandis que le Premier ministre Li Keqiang était montré à la télévision prenant sur place mardi la direction des opérations.

