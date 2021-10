Jianli (Chine) (AFP). Chine: plus de 400 personnes disparues après le naufrage d'un navire de croisière

Une course contre la montre était engagée mardi pour tenter de sauver d'éventuels survivants prisonniers de l'épave d'un navire de croisière chinois, qui a sombré lundi soir dans le fleuve Yangtsé avec à son bord plus de 450 personnes. Le Dongfangzhixing ("Etoile de l'Orient") assurait la liaison entre deux anciennes capitales chinoises, Nankin (est) et Chongqing (centre), lorsqu'il a fait naufrage dans la région de Jianli (province de Hubei) lundi soir à 21h28 heure locale (13h28 GMT). Vingt-quatre heures plus tard, une quinzaine de personnes seulement avaient été secourues, selon les médias officiels, dont le capitaine et le chef mécanicien. Tous deux ont déclaré que le bateau avait été pris dans une "tornade". La tragédie semble être la plus meurtrière de ces dernières années sur le Yangtsé. Seuls cinq corps ont pour le moment été retrouvés. Les secouristes ont donné des coups de marteau contre la coque du navire renversé, dont seule une petite partie émerge au-dessus de la surface du fleuve, et ont entendu des coups en retour depuis l'intérieur de l'épave. Dans l'espoir d'évacuer les survivants prisonniers sous la coque, une équipe de 140 hommes-grenouilles a été déployée, a précisé l'agence étatique Chine nouvelle. La télévision publique a montré une femme de 65 ans tirée à l'aide de cordes par des sauveteurs en gilet orange juchés sur la coque émergée. Un cordon de police empêchait tout accès à la presse étrangère environ deux kilomètres avant les lieux de la catastrophe, a constaté une équipe de reporters de l'AFP avant d'être refoulée sous une pluie torrentielle. Sur l'axe routier menant au Yangtsé, des camions chargés de soldats croisaient des ambulances par dizaines, a constaté l'AFP. - "En moins d'une minute" - Lorsque l'"Etoile de l'Orient" a sombré, 458 personnes se trouvaient à son bord: 406 passagers chinois --dont une grande majorité de personnes âgées--, cinq employés d'une agence de voyage et 47 membres de l'équipage, selon CCTV, un décompte écartant tout ressortissant étranger. La cause exacte du naufrage n'était pas encore officiellement déterminée, mais le ministère des Transports a précisé que le navire, d'une capacité de 534 personnes, n'était pas surchargé. Retenus et interrogés par la police, le capitaine et le chef mécanicien ont assuré que le navire s'était subitement incliné sous le coup de la "tornade" et avait disparu dans les eaux "en moins d'une minute", a rapporté Chine nouvelle. Selon la presse officielle, ce sont sept des naufragés qui, après avoir nagé jusqu'au rivage, ont donné l'alerte. La catastrophe s'est "déroulée de façon si fulgurante que le capitaine n'a pas même pas eu le temps d'envoyer un signal de détresse", a commenté Wang Yangsheng, un officiel en charge des secours. Quelques instants avant le drame, "la pluie battait le flanc droit du navire et pénétrait dans de nombreuses cabines", a raconté Zhang Hui, l'un des rescapés, cité par Chine nouvelle. Lui même, ayant eu le réflexe d'enfiler un gilet de sauvetage, s'est retrouvé plongé dans les eaux tumultueuses du Yangtsé, entouré d'une "douzaine de personnes qui criaient à l'aide".

