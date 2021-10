Découvrez le nouvel album de Boulevard des Airs au Tendance Live à Granville

Boulevard des Airs est le pari audacieux d’une bande de huit copains venus du Sud-Ouest de la France. Après un disque d'or, une nomination aux Victoires de la musique et plus de 80.000 disques vendus, ce collectif sudiste composé de neuf musiciens et chanteurs est de retour avec son troisième album baptisé Bruxelles. Sur ce nouvel opus, le groupe de Tarbes nous emmène, grâce à sa plume affûtée, dans des terres inconnues, cultivant son envie d'ailleurs. On y découvre aussi des duos enregistrés avec Pulpul (chanteur de Ska-P) et Zaz.

Le groupe présentera son dernier album, "Bruxelles", à l'occasion d'une belle tournée dans toute la France. Ils feront escale en Normandie, lors du Tendance Live qui se tiendra à Granville le samedi 20 juin, près de la plage de Hérel, au côté d'Axelle Red, d'Archimède ou encore de Maude. Découvrez la programmation complète du Tendance Live ici.