Athènes (AFP). La Grèce affirme avoir présenté à ses créanciers un plan de réformes complet et réaliste

Le gouvernement grec a présenté "la nuit dernière" à ses créanciers internationaux un plan de réformes "complet" et réaliste, afin d'obtenir le déblocage d'un financement à court terme vital pour son économie, a annoncé mardi le Premier ministre, Alexis Tsipras. "La nuit dernière, un plan complet a été soumis" aux créanciers du pays, UE et FMI, a-t-il déclaré à des journalistes lors d'une visite au ministère de l'Education, qualifiant les propositions grecques de "réalistes" pour sortir le pays de la crise économique et sociale.

