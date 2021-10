Des lycéens auditionnés pour jouer aux Concerts de la Région

Vous ne les attendrez sûrement pas lors des concerts de la Région qui se déroulement début juillet sur la presqu'île de Waddington, mais eux vous attendront très certainement. Six groupes de musique se sont affrontés aux "talents musique lycéens"lundi 1er juin devant un jury de professionnel. Ce concours désignera les trois groupes qui auront la chance de jouer trois de leurs morceaux avant la prestation de chanteurs ou groupes plus connus comme Shaka Ponk (samedi 4 juillet). Après avoir concouru face à 13 groupes, les prétendants ont été réduits à six après une sélection en ligne.

Une opportunité incroyable

C'est le cas du groupe "Link to the headway", composé de cinq garçons âgés de 29 à 16 ans. "Pour nous c'est une chance incroyable", explique Alexandre, guitariste soliste du groupe. Assez satisfaits de leur performance, ils craignent cependant la concurrence. "C'est génial d'avoir auditionné dans de telles conditions, mais les autres groupes sont solides également", raconte Clément, le chanteur du groupe. Les lauréats recevront une aide financière allant jusqu'à 2 000 €.