Pékin (AFP). Chine: naufrage d'un navire de croisière sur le Yangtsé avec plus de 450 personnes à bord

Un navire de croisière a sombré lundi soir dans le fleuve Yangtsé avec plus de 450 personnes à son bord, dont seule une poignée ont été secourus, faisant redouter la pire tragédie de l'histoire récente sur cette grande artère fluviale de la Chine. Le Dongfangzhixing ("Etoile de l'Orient") assurait la liaison entre Nankin (est de la Chine) et Chongqing (centre), lorsqu'il a fait naufrage dans la région de Jianli (province de Hubei, centre-est), a précisé tôt mardi l'agence Chine nouvelle. Treize personnes ont été secourues pour le moment, selon Chine nouvelle, dont le capitaine et le chef mécanicien, qui ont tous deux déclaré que le bateau avait été pris dans une violente tempête. Lorsque le bâtiment a sombré lundi à 21h28 heure locale (13h28 GMT), 458 personnes étaient présentes à son bord dont 406 passagers chinois, cinq employés d'une agence de voyage et les 47 membres de l'équipage, a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV, laissant entendre qu'aucun ressortissant étranger ne s'y trouvait. Les opérations de sauvetage se poursuivaient mardi, compliquées par de fortes pluies et des bourrasques. Les secouristes ont à plusieurs reprises frappé à coups de marteau contre la coque du navire renversé, dont seule une petite partie émergeait au-dessus de la surface du fleuve, et ont entendu des coups en retour depuis l'intérieur du navire en perdition. Des médias locaux ont affirmé qu'au moins trois personnes avaient été ainsi repérées, prisonnières sous la coque, sans qu'on sache dans l'immédiat si celles-ci étaient incluses dans le bilan des personnes considérées comme "rescapées" par les autorités. Dans des images diffusées par la télévision publique, on voyait des hommes en gilet orange dotés d'un chalumeau se tenant debout sur la coque émergée, et se préparant apparemment à y découper une ouverture. Une flottille d'environ 150 bateaux, dont une centaine d'embarcations de pêches et 14 navires des forces fluviales, prenait part aux secours, et plus de 1.000 policiers étaient déployés sur les lieux, selon la presse officielle. La raison exacte du naufrage n'a pas été déterminée immédiatement, a souligné CCTV, précisant que le navire avait dérivé sur trois kilomètres après avoir commencé à sombrer. Le capitaine et le chef-mécanicien étaient entendus par la police, selon Chine nouvelle. - "Coups sur la coque" - Une centaine de passagers avaient réservé leur voyage auprès d'une agence touristique de Nankin, le reste s'étant enregistrés auprès d'agences de Suzhou (est) entre autres villes, a déclaré Yao Wenge, un officiel de Nankin cité par l'agence Nouvelles de Chine. Selon le Quotidien du peuple, plus de 200 des passagers étaient originaires de la province du Jiangsu, dont Nankin est la capitale, et 97 habitaient Shanghai. Parmi ces derniers, un nombre important de touristes étaient âgés entre 50 et 80 ans, affirmait le quotidien provincial Hubei Ribao, citant des sources officielles. Le Dongfangzhixing, long de 76 mètres et d'une capacité de 534 personnes, est la propriété de la compagnie Chongqing Dongfang, opérateur de croisières dans la région spectaculaire des Trois Gorges. "Les responsables de l'entreprise sont sur place, on ne connaît pas clairement la situation", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la firme. "Nous ne pouvons qu'attendre, et consoler les familles des victimes", a-t-elle ajouté, alors que des proches des membres d'équipage se sont réunis devant les locaux du groupe à Chongqing.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire