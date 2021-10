New York (AFP). Fifa: le secrétaire général a transféré 10 millions de dollars

Le secrétaire général de la Fifa et bras droit de Sepp Blatter, Jérôme Valcke, a transféré 10 millions de dollars sur des comptes gérés par l'ancien vice-président de l'organisation, Jack Warner, rapporte le New York Times lundi. Selon le quotidien qui cite plusieurs responsables fédéraux américains anonymes, le transfert qui remonte à 2008 a été émis depuis un compte de la Fifa et serait "un élément central du scandale de corruption qui engloutit le football mondial" et ses dirigeants. Les millions de dollars transférés seraient, selon le New York Times, un élément crucial qui a mené la semaine dernière aux arrestations et aux inculpations de quatorze élus et partenaires de la Fifa. Ils permettent également de "rapprocher (l'enquête) de M. Blatter", le président de la Fifa, réélu pour un cinquième mandat en fin de semaine dernière. Selon la justice américaine, Jack Warner, ancien président de la Concacaf (Confédération d'Amérique du nord, centrale et Caraïbes) "a entre autres sollicité et obtenu des pots-de-vin dans le cadre des processus d'attribution des Coupes du monde 1998 et 2010". Les responsables cités lundi par le quotidien new-yorkais ne disent pas à quoi devait servir cet argent ni si cela était directement lié aux soupçons de corruption pour piper l'attribution d'une Coupe du monde. Selon Danny Jordan, responsable de la Coupe du monde en Afrique du Sud, cité dans l'article, "l'argent n'était pas un pot-de-vin mais un paiement légitime dans le cadre du développement dans les Caraïbes". Jack Warner a été placé en garde à vue durant 24 heures après s'être présenté volontairement mercredi devant les services anti-fraude de la police locale de Trinidad et Tobago. Il a été libéré après le versement d'une caution d'environ 400.000 dollars. La justice doit statuer, normalement en juillet, sur la demande d'extradition le concernant formulée par la justice américaine. Il a lancé dimanche une attaque virulente, et maladroite, contre les Etats-Unis qui, selon lui, n'ont pas digéré d'avoir perdu l'organisation du Mondial-2022. "Tout ceci a pour origine la candidature malheureuse des Etats-Unis pour organiser la Coupe du monde 2022", a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

