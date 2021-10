Autisme : le Centre de ressources se mobilise

A l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme créée en 2008 par l'Organisation des Nations unies (ONU), le Centre de ressources autisme (CRA) de Basse-Normandie, en collaboration avec le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de nombreuses associations, organise une journée sur le thème 'Parents et professionnels : ensemble face à l'autisme�, le vendredi 2 avril au Centre hospitalier spécialisé (CHS). 'C'est une journée ouverte à tous�. Pratique : CHS 15, ter rue Saint-Ouen à Caen.



