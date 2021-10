SM Caen: Le maintien coûte cher

Le stade malherbe de Caen, avec 44 points, n'est toujours pas certain de renouveler son bail en ligue 1. Or, si l'on jette un oeil dans le rétro, on s'aperçoit que les 44 unités engrangées auraient permises aux malherbistes d'assurer facilement le maintien au cours des saisons précédentes. Rendez vous compte, lors de la saison 2004-2005, déja considérée comme une saison exceptionnelle, les 43 points pris par le FC Nantes en 38 matchs avaient suffi au bonheur des canaris....

Autre statistique surprenante, ils sont encore huit à lutter pour ne pas descendre. Huit clubs pour qui l'avenir n'est pas encore assuré. Et là encore, si l'on se replonge dans les archives, on s'aperçoit que jamais depuis près de 10 ans, il n'ont été aussi nombreux, à deux journées de la fin, à être dans l'incertitude. En 2003-2004, dans un championnat déjà considéré comme extrêmement sérré, il n'était plus que 7 à pouvoir descendre en ligue 2.

Bref, ce championnat est un exercice "bizarre" qui n'a certainement pas fini de faire des surprises...