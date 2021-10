Sortir dans l'Orne : lundi 1er juin

Tout ce week-end, assistez à la 7ème Fête des plantes entre ville et jardin à Bagnoles-de-l’Orne. Un rendez-vous pour les amoureux de la nature avec de nombreux temps forts et beaucoup d'exposants. Comptez 2,50€ l'entrée et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



L'Office des sports et le Mamers Athlétique Club vous propose, ce samedi, une nouvelle formule de sa traditionnelle course à pieds. Au programme : courses jeunes, foulées mamertines et urban trail mamertin. Bulletin d'inscription à retirer à l'Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois. Plus d'informations surPays d'Alençon Tourisme



Dimanche, rendez-vous à l'Aigle pour les dimanches après-midi à l'Aigle. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous, le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h. Ce dernier rendez-vous de l'année scolaire vous propose des jeux d'extérieur : circuits de voitures téléguidées, circuits de billes et bien d'autres animations encore. Plus d'infos sur L'Aigle