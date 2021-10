Paris (AFP). Roland-Garros: Monfils sauve encore sa peau en cinq sets

Gaël Monfils, tête de série N.13, a effectué l'une des remontées dont il a le secret pour battre l'Uruguayen Pablo Cuevas (N.21) en cinq sets 4-6, 7-6 (7/1), 3-6, 6-4, 6-3, vendredi au troisième tour de Roland-Garros. Monfils, présenté comme la meilleure chance française dans un tournoi dont il a été demi-finaliste en 2008 et quart de finaliste en 2009, 2011 et 2014, affrontera au prochain tour le Suisse Roger Federer (N.2). Le Parisien, demi-finaliste à Monte-Carlo et Bucarest cette année, était au bord de l'élimination quand il a été mené 4-1 dans le quatrième set. Monfils s'était jusque-là laissé endormir par Cuevas, un spécialiste de la terre battue, qui n'avait jamais passé plus de deux tours dans un tournoi du Grand Chelem. N'ayant plus rien à perdre, le Français, qui avait déjà eu du mal lors de ses deux premiers tours face à son compatriote Edouard Roger-Vasselin (victoire en quatre sets), puis à l'Argentin Diego Schwartzman (victoire en cinq sets), s'est alors complètement libéré. Devant un stade Suzanne-Lenglen en extase, Monfils a entamé sa remontée fantastique. Il a commencé à ne plus rien rater et Cuevas n'a rien pu faire pour faire pour enrayer la machine. "Ce n'était pas facile, le double break (au quatrième set) m'a fait mal", a-t-il reconnu. "Mais tout le public a poussé. Il y avait une énergie exceptionnelle, c'était incroyable." C'est la dixième victoire en cinq sets (pour trois défaites) de Monfils à Roland-Garros, où il s'est fait une spécialité de ces retours incroyables. Il ne pourra toutefois se permettre ce genre de facéties en huitièmes contre Federer, qui l'a déjà battu trois fois à Roland-Garros, en demi-finales en 2008, et en quarts en 2009 et 2011.

