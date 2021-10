Paris (AFP). La pause cigarette devant le bac à sable: c'est bientôt fini

Finie la pause cigarette devant le bac à sable: le décret sur cette interdiction qui vise à protéger les enfants des méfaits du tabac est prévu pour l'été, avant le lancement du paquet neutre dans un an. Cette "mesure de bon sens" est "une façon de respecter nos enfants", a déclaré la ministre de la Santé, Marisol Touraine à la presse, à l'occasion de la visite d'un centre Tabac Info Service à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Cette mesure, qui selon la ministre "recueille une forte adhésion dans la population", faisait partie des quatre points du plan national de lutte contre le tabagisme annoncé l'an dernier par la ministre. Outre l'interdiction de fumer dans les aires de jeux publiques, ce plan prévoit l'introduction du paquet neutre à partir de mai 2016 (tous de même forme, couleur, taille et typographie), l'interdition de fumer en voiture en présence d'enfants de moins de 12 ans, de faire de la publicité pour les cigarettes électroniques et de vapoter dans certains lieux publics, notamment au travail en dehors d'emplacements réservés. Ces dernières mesures ont été adoptées en avril par l'Assemblée dans le cadre du projet de loi santé et devraient être examinées à l'automne au Sénat. Elles complètent tout un arsenal voté en 1991 avec la loi Evin interdisant le tabac dans les locaux à usage collectif et les transports, sauf en zone "fumeurs". La loi, qui était mal appliquée, a été renforcée en 2007. L'interdiction s'est étendue aux cafés, restaurants, discothèques en 2008. Lundi, le gouvernement lancera une campagne d'information sur le thème "Profitez de l'été pour arrêter de fumer", invitant les "accros" à la cigarette à s'adresser à Tabac Info Service. Ce service regroupe un numéro d'aide à l'arrêt du tabac (3989), un site internet (www.tabac-info-service.fr) proposant un coaching par mail et une application pour smartphone. Selon le Dr Nadia Lahlou, la responsable scientifique de Tabac Info, la plateforme téléphonique reçoit environ 35.000 appels par an et travaille avec 17 tabacologues. "Le premier contact se fait avec une conseillère qui oriente vers un tabacologue pour évaluer la dépendance tabagique, les motivations pour l'arrêt du tabac lors d'un premier entretien d'une demi-heure, auquel succéderont 4 ou 5 appels de suivi", précise la tabacologue. Elle ajoute que les demandes proviennent autant des femmes que des hommes, avec un pic d'appels provenant de personnes âgées de 40 à 50 ans. - 13 millions de fumeurs en France - Selon les résultats préliminaires "encourageants" d'une étude en cours, 23% des personnes ayant appelé le 3989 ont arrêté de fumer six mois plus tard, tandis que 27% de ceux qui ont eu recours à l'e-coaching étaient toujours abstinents après 3 mois, a précisé pour sa part François Bourdillon, le directeur général de l'Inpes (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé). Le tabagisme a légèrement reculé en 2014 dans l'Union européenne, avec 26% de fumeurs contre 28% en 2012, en dépit de mauvais élèves comme la France, selon une enquête Eurobaromètre publiée vendredi. Selon ce sondage, rendu public avant la Journée mondiale sans tabac de dimanche, l'Hexagone se situe au-dessus de la moyenne européenne avec un tiers de fumeurs, en progression par rapport à 2012 (32% contre 28%). Selon Mme Touraine, la France compte environ 13 millions de fumeurs "dont la moitié souhaitent arrêter". Le tabac fait environ 78.000 morts chaque année en France, selon les derniers chiffres disponibles.

