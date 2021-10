Vol par effraction dans le Frutteria d'Elbeuf

La police est requise dans la nuit du 27 au 28 mai à 3h15 du matin pour un vol par effraction à Elbeuf. Le témoin qui a contacté la police a vu deux individus sortir du magasin Frutteria situé rue Théodore Chennevière, avec deux sacs de courses pleins. Une patrouille de la BAC se rend sur place et retouve une femme assise à côté d'une vitre brisée du magasin. Les policiers l'interpellent et la jeune femme âgée de 29 ans et demeurant Elbeuf explique qu'elle était sortie voir sa mère malade. Elle est placée en garde à vue où elle est reconnue formellement par le témoin.

Son voisin comme complice

Une enquête permet d'identifier le deuxième individu, né en 1979, qui n'était autre que le voisin du dessus de la jeune femme. Il est interpellé chez lui à 12h10 le 28 mai dernier, et il s'est avéré qu'il était recherché pour une exécution de six mois d'une peine de prison après conduite sous stupéfiants et en état d'ivresse.

Les deux sacs de courses sont retrouvés dans la cour de la maison de la mère de la jeune femme. Sacs dans lesquels ont été retrouvés de la coloration pour cheveux et du matériel pour fumer. La jeune femme a été convoquée en compuration sur reconnaissance préalable de culpabilité pour le 14 septembre prochain.