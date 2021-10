Dresde (Allemagne) (AFP). Le G7 initie une réflexion vers un code de conduite pour les banques

Les grands argentiers et banquiers centraux du G7 ont lancé une réflexion sur l'élaboration d'un code de conduite pour les professions bancaires, a annoncé vendredi le gouverneur de la Bundesbank allemande Jens Weidmann. Les participants à la réunion à Dresde (est de l'Allemagne) - représentant les Etats-Unis, le Canada, le Japon, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne - ont "encouragé" le Comité de stabilité financière (Financial Stability Board en anglais), autorité informelle de régulation financière internationale, à "commencer le travail sur un tel code", a dit M. Weidmann lors de la conférence de presse de clôture de la rencontre de deux jours. Il s'agirait d'"engagements volontaires" des banques, a précisé M. Weidmann, alors que le sujet de la moralisation du secteur bancaire occupe beaucoup les esprits sur fond d'affaires multiples, de manipulation des taux interbancaires par exemple, dans lesquelles sont impliquées bon nombre de grandes banques mondiales. M. Weidmann s'est dit conscient des limites de l'exercice. "Il est clair que la régulation et le contrôle mettent des frontières" aux agissements immoraux des banquiers, "mais à la fin il s'agit d'intégrité personnelle", a-t-il reconnu. Le sujet tient à coeur les Allemands, pour qui la confiance mutuelle est un élément primordial du bon fonctionnement des marchés financiers - entre Etats mais aussi entre les autres acteurs. Le FSB basé à Londres est présidé par le gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney.

