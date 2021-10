Paris (AFP). Roland-Garros: Gasquet à son tour au troisième tour

Richard Gasquet, tête de série N.20, s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros, en concluant vendredi en cinq sets 3-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-1 un match arrêté la veille par la nuit face à l'Argentin Carlos Berlocq (111e). Il y a aura donc sept Français au troisième tour du simple messieurs, avec Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Jérémy Chardy, Benoît Paire et Nicolas Mahut. Ce chiffre avait aussi été atteint en 2009, 2012 et 2013, et est le meilleur total depuis 1971 (8). Gasquet affrontera au troisième tour Kevin Anderson (N.15). Le Sud-africain est plus à l'aise sur les surfaces rapides et le Français aura une bonne chance d'atteindre les huitièmes de finale, comme en 2011, 2012 et 2013. La nuit a été profitable au Biterrois, qui avait été malmené dans le quatrième set jeudi. Gasquet a attaqué très fort et n'a pas laissé respirer l'Argentin, qui n'a pas réussi à trouver la bonne cadence.

