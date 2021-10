Booba, La Fouine et JoeyStarr, rappeurs les moins aimés en France selon un sondage en ligne

D'une façon générale, le sondage révèle que le rap est le huitième genre musical préféré des Français (18,5% en écoutent), derrière la variété, la pop, le rock, la soul-R&B, ou encore la musique du monde. À titre de comparaison, 60,9% des répondants écoutent de la variété.

Les plus grands amateurs de rap restent les plus jeunes. Plus d'un tiers des 18-24 ans (38,2%) et des 25-34 ans (35,3%) déclarent en écouter.

Ce sondage a été mené en ligne par YouGov pour 20Minutes, du 28 au 29 avril dernier, auprès d'un échantillon de 1.020 personnes, représentatif de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.