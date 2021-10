Marseille (AFP). Valls de retour à Marseille pour lancer des projets de la nouvelle métropole

Manuel Valls revient vendredi à Marseille, avec neuf membres de son gouvernement, pour y annoncer notamment des financements de projets liés à la nouvelle métropole d'Aix-Marseille Provence, la plus vaste de France, trois mois après une première visite dominée par la question sécuritaire. Le Premier ministre, dont le précédent déplacement dans la deuxième ville de France avait été brouillé par des tirs à l'arme de guerre dans une cité des quartiers Nord, présidera vendredi matin, un comité interministériel en présence de six ministres - Najat Vallaud-Belkacem (Education), Bernard Cazeneuve (Intérieur), Emmanuel Macron (Economie), Sylvia Pinel (Logement), Marylise Lebranchu (Décentralisation), Patrick Kanner (Ville, Jeunesse, Sports) - et trois secrétaires d'Etat - Myriam El Khomri (Ville), Alain Vidalies (Transports) et Thierry Braillard (Sport) -, selon le programme diffusé par Matignon. Ce comité ne doit pas faire d'annonces "purement marseillaises", mais "prendra des engagements conjoints Etat-élus sur des grands projets métropolitains" (transports, innovation, université, industrie) de la future métropole d'Aix-Marseille Provence qui doit voir le jour le 1er janvier 2016, selon l'entourage de M. Valls. Il fait écho -- dans un format réduit et avec une vocation territoriale plus large -- à celui présidé, en septembre 2012, par Jean-Marc Ayrault qui -- accompagné, pendant deux jours, d'une quinzaine de ministres -- avait promis la fin de "l'inertie" à Marseille, dont les 850.000 habitants souffrent d'un taux de chômage de l'ordre de 18% (Insee, 2011) et où la question de la délinquance occupe souvent le devant la scène. "Marseille doit faire l'objet de la plus grande attention de la part de l'État", avait déclaré Manuel Valls lors de sa précédente visite, le 9 février -- où il avait tiré un bilan "encourageant" en matière de sécurité -- et s'était engagé à revenir "fin avril" dans la cité phocéenne pour offrir "encore plus de moyens à Marseille, notamment pour l'école, la vie associative, le développement économique et l'emploi". L'amélioration du réseau de transports en commun, un des plus faibles des grandes villes de France (en particulier sur l'axe Aix-Marseille, l'une des clefs de la construction métropolitaine), mais aussi celle des réseaux ferré et routier devrait être abordée, de même que la rénovation urbaine, qui a pris du retard à Marseille faute d'une consommation suffisante de crédits pourtant disponibles (303 millions d'euros). "Sur la seule année 2015, il reste 220 opérations à réaliser (), qui représentent 122 millions d'euros", détaille jeudi le préfet de région Michel Cadot dans La Provence. "On sauvera 90% des crédits au 15 novembre", estime-t-il. Il s'agira aussi pour l?État "de poursuivre l'action engagée" avec le plan de cohésion sociale et de sécurité lancé en novembre 2013 par Jean-Marc Ayrault avec de "nouvelles mesures pour l'amplifier", liées par exemple au service civique, à l'apprentissage ou à l'insertion, selon l'entourage de M. Valls. Quant à la métropole -- 92 communes, 3.173 km2, 1,83 million d'habitants -- dont la création doit être définitivement votée, Manuel Valls l'abordera notamment avec le maire UMP de Marseille Jean-Claude Gaudin et les six présidents d'intercommunalités, lors d'un petit-déjeuner vendredi. Le Premier ministre devait dîner également avec des élus socialistes locaux jeudi soir, a indiqué son entourage. Manuel Valls doit aussi signer vendredi, avec le président de région, Michel Vauzelle (PS), le contrat de plan Etat-région (CPER) pour la région Paca, qui avoisine 1,6 milliard d'euros pour 2015-2020. Ces fonds doivent contribuer en partie aux futurs projets de la métropole, selon Matignon. Dans l'après-midi, le Premier ministre doit visiter l'usine Airbus Helicopters (ex-Eurocopter), illustration du dynamisme que le gouvernement veut soutenir à Marseille. Sur le front de la sécurité, les résultats salués par Manuel Valls en février se heurtent ces dernières semaines à une série de règlements de comptes qui restent toutefois, comme plusieurs autres marqueurs de la sécurité, globalement en baisse sur les premiers mois de l'année, par rapport à 2014. Dix règlements de comptes mortels sur fond de trafic de stupéfiants ont été recensés dans les Bouches-du-Rhône depuis le 1er janvier, contre 14 au cours de la période correspondante de 2014, selon la préfecture du département. "Il reste du chemin à faire mais nous sommes sur la bonne voie", juge-t-on dans l'entourage de Manuel Valls. Au terme de sa visite à Marseille en fin d'après-midi vendredi, Manuel Valls enchaînera sur un déplacement en Italie, avec un passage à l'exposition universelle de Milan puis à Trente, où il doit retrouver son homologue italien Matteo Renzi pour un colloque économique consacré à la réforme.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire