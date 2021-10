Des voitures piégées ont explosé jeudi près de deux des hôtels les plus en vue de Bagdad, faisant au moins trois morts, a annoncé la police. Les explosions se sont produites juste avant minuit heure locale (21H00 GMT) et ont été entendues dans tout le centre-ville. Elles ont en outre fait au moins 12 blessés, selon la police et une source au ministère de l'Intérieur.

