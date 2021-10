Il est encore possible de s'inscrire à La Rochambelle

Pour la première fois dans l'histoire de la Rochambelle, 200 places ont été allouées à Alvarum, leader de la collecte de dons en ligne en France. Cent tickets sont déjà partis et il en reste donc autant pour participer à cette course-marche sur 5 km contre le cancer du sein. Le prix d'entrée est en revanche plus élevé que celui proposé pour une inscription classique : 250 €, la plus grande partie de la somme étant reversée à l'association de lutte contre le cancer de son choix.

Yves Martin, président des Courants de la Liberté, a annoncé que pour l'édition 2016 de la Rochambelle, le comité d'organisation "mettra ce qu'il faut en œuvre pour accueillir plus de participantes". Pour la première fois depuis sa création, cette course-marche ne connaît pas d'augmentation du nombre d'inscrites, la barre ayant été cette année encore fixée à 20 000 femmes. Les inscriptions sont complètes depuis janvier, alors qu'elles avaient étaient ouvertes en novembre.

Yves Martin, président des Courants de la Liberté

La marraine de l'épreuve, la journaliste Elise Lucet, prendra part à la course. Elle y participera notamment avec des membres de sa famille. Depuis 2006, la Rochambelle a permis de récolter 560 000 €, reversés à la lutte contre le cancer, auxquels s'ajouteront les 140 000 € reccueillis cette année.

