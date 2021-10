Le Caen Basket Calvados change de direction, pas de cap

"C'est un non-événement", annonçaient d'emblée, ce jeudi midi, les nouveaux président et directeur sportif du Caen Basket Calvados : "il s'agit d'un changement dans le continuité". Eric Fleury, devenu président du club fin 2010, "alors que le CBC était dernier de son championnat et en plein doute", passe donc la main à son vice-président Franck Danet, 48 ans. Avec un goût de réussite :

Franck Danet poursuit désormais un objectif : "préparer une équipe compétitive pour affronter la Nationale 1", où l'équipe évoluera l'an prochain après 16 années de Nationale 2.

Et pour la suite ? La pro B ? "A chaque fois, c'est plus qu'une marche à franchir", coupe court le nouveau président. "Mais il est évident qu'aucun club ne rentre sur le terrain pour autre chose que pour gagner. Le public de Caen mérite un club au plus haut niveau."