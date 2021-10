La fête des voisins, c'est demain!

Orne Habitat vous propose d'organiser la fête des voisins! Dans 3 quartiers, (boulevard du champ, rue Paul Claudel et à St Germain du Corbéis) des référents disposent de tout le nécessaire comme des nappes, T-shirt et affiches pour préparer un apéro dinatoire et renforcer ainsi les liens entre voisins.

Faites découvrir vos recettes de cake ou amenez boissons et biscuits si la cuisine n'est pas votre talent ;)

Retrouvez les manifestations organisées près de chez vous sur www.immeublesenfete.com

Ecoutez Sandra Fradet, directrice d'Orne Habitat, nous présenter la manifestation à Alençon: