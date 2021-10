Paris (AFP). Diffamation: Fillon convaincu que Jouyet était en service commandé

L'ancien Premier ministre François Fillon, qui dément avoir demandé à l'Elysée d'accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy, a dit jeudi sa conviction que le secrétaire général de la présidence Jean-Pierre Jouyet était en "service commandé". Devant le tribunal correctionnel de Paris, où il poursuit M. Jouyet et deux journalistes du Monde en diffamation, il s'est posé en victime d'une "opération" visant à le "décrédibiliser" et "semer la zizanie à l'intérieur de (sa) famille politique". Dans le quotidien du soir et dans leur livre "Sarko s'est tuer", les deux journalistes avaient affirmé en novembre que, lors d'un déjeuner à Paris le 24 juin 2014, François Fillon avait demandé à M. Jouyet que l'Elysée accélère les poursuites contre l'ancien président pour entraver son retour.

