Zurich (AFP). Corruption à la Fifa: pression maximale sur Blatter

Alors que la Fifa est au c?ur d'un scandale inouï, la pression est maximale sur Joseph Blatter, 79 ans, président depuis 1998 et candidat à un cinquième mandat vendredi, vilipendé par la presse mondiale, surveillé de près par ses sponsors, tandis que le scrutin est contesté par l'UEFA. "Comment Blatter peut-il survivre ?" "Comment Blatter peut-il survivre ?", est un des titres de la presse anglaise, qui se déchaîne jeudi contre le patron du football mondial après la révélation-déflagration de deux procédures judiciaires concernant la Fifa, une impulsée par la justice américaine et l'autre par la justice suisse, pour corruption présumée à grande échelle. Les autres Unes du Royaume-Uni sont dans ce ton, avec "Fin du match" ou encore "Le début de la fin" surplombant une photo du Suisse se tenant la tête entre ses deux mains. En Italie, la Gazzetta dello Sport écrit "Le système Blatter tremble". La France n'est pas en reste, avec "Fifa Nostra", reprenant l'imagerie de l'affiche du film "Le Parrain", pour Libération, tandis que L'Equipe titre sur "Le scandale de trop" avec un Edito intitulé "Pourriture". Pour l'heure, Blatter a restreint ses apparitions publiques. Il était censé faire jeudi un discours d'ouverture d'un congrès médical de la Fifa à Zurich mais s'est finalement fait excuser en raison des "turbulences" actuelles autour de la Fifa, comme l'a expliqué Jiri Dvorak, médecin en chef de l'instance participant à ce symposium. L'UEFA dénonce "la farce" du scrutin Michel Platini, président de l'UEFA, répète depuis un an que la Fifa a besoin "d'air frais", reprochant à Blatter de s'accrocher au pouvoir par "peur du vide". Sa Confédération européenne, éc?urée par l'image de l'instance suprême avec ses démêlés judiciaires, à sorti la grosse artillerie mercredi soir, demandant le report du Congrès et de l'élection présidentielle (cérémonie d'ouverture jeudi soir, travaux et scrutin vendredi), craignant dans le cas contraire une gigantesque "farce". Ce jeudi, l'UEFA doit réunir ses 54 fédérations membres comme il est de tradition pour préparer le Congrès, qu'il soit électif ou non. Les Européens pourraient saisir cette occasion pour lancer un nouveau message fort. Voire envisager un boycott du Congrès ? Quelles sont les chances du Prince Ali ? Pour l'heure, le Congrès et l'élection présidentielle sont toujours prévus. Et certains, au sein même de l'UEFA, sont pessimistes. Le président de la fédération autrichienne ÖFB, Leo Windtner, a jugé à la télévision publique ORF "très probable" que le scrutin se tienne vendredi comme prévu et que Blatter soit réélu. L'Europe "n'a pas de majorité, peut-être n'arriverons-nous même pas à empêcher une majorité qualifiée des deux-tiers", a-t-il déclaré, rappelant que hors de la sphère UEFA beaucoup de fédérations étaient "très liées à Blatter". L'ÖFB a fait savoir qu'elle ne voterait pas pour Blatter, mais elle n'a pas encore précisé à ce jour si elle voterait pour le challenger, le Prince Ali, 39 ans, soutenu ouvertement par Platini, ou s'abstiendrait. La base de l'élection est simple: 1 voix pour chacune des 209 fédérations. L'UEFA compte 54 membres mais ne dispose que de 53 voix, Gibraltar n'étant pas reconnu par la Fifa. Marquage strict des sponsors

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire