Sortir dans l'Orne : mercredi 27 mai

Demain, à Alençon, le café-restaurant Le Carnet de Route accueille Another Romantic, un groupe passionnée par la musique jazz / latine interprétée au piano, à la basse, au saxophone et à la batterie. C'est ce jeudi soir à partir de 19h30. L'entrée est gratuite. Plus d'informations sur Pays d'Alençon Tourisme



Dimanche, c'est la 6ème journée nature à la base de loisirs de La Ferté Macé. Au programme : randonnée pédestre, équestre, marche nordique, vtt, cyclos et diverses animations l'après-midi. Plus d'infos sur La Ferté Macé



A partir de samedi et jusqu'au 6 juin, se tient à Flers la 5ème édition du Festival Vibra'mômes. Un événement co-organisé par l'Office Départemental de la Culture de l'Orne et la ville de Flers. Profitez en famille de chansons et de spectacles de rue. Retrouvez le programme complet de ce Festival sur ODC Orne