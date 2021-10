Houston (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis/Mexique: une vingtaine de morts après des pluies torrentielles

Des pluies torrentielles ont inondé une grande partie de Houston, au Texas (sud), et fait une vingtaine de morts de part et d'autre de la frontière avec le Mexique, selon les autorités mardi. Le Texas et l'Oklahoma, et un peu plus au sud le Mexique, sont touchés depuis plusieurs jours par une vague de mauvais temps, avec plusieurs tornades qui ont détruit de nombreuses maisons et fait déborder des rivières. Au Mexique, tout près de la frontière avec les Etats-Unis, la ville de Ciudad Acuna a été touchée lundi par une tornade qui a tué au moins 13 personnes. Des vents de 270 à 300 km/h ont été relevés. Le président Enrique Pena Nieto a visité la ville dévastée après avoir passé la nuit sur place. "C'était horrible, il a commencé à pleuvoir durant la matinée et le vent a commencé à se lever, tout a commencé à voler", a raconté une habitante de Ciudad Acuna, Juanita Perez. Le directeur de la protection civile de l'Etat de Coahuila, Francisco Martinez, a indiqué à l'AFP qu'outre les personnes décédées, 44 avaient dû être hospitalisées, et 242 ont souffert de blessures mineures. Des centaines de maisons ont été endommagées, un certain nombre d'entre elles ont même été complètement détruites. Au Texas, plus de 25 cm de pluie sont tombés en quelques heures sur Houston lundi en fin de journée, provoquant les pires inondations depuis au moins 10 ans dans la quatrième ville la plus peuplée des Etats-Unis. La maire Annise Parker a indiqué mardi matin que deux personnes étaient mortes dans la nuit en raison de ces inondations. "Je veux que les gens restent en lieu sûr et soient conscients qu'on pourrait encore avoir de la pluie aujourd'hui", a-t-elle demandé à ses 2,2 millions de concitoyens. - Maison emmenée par la rivière - "Il y a des voitures éparpillées dans toute la ville", a-t-elle ajouté au cours d'une conférence de presse, notant que les services de secours vérifiaient chaque véhicule pour être sûrs que personne n'est resté pris au piège. Par ailleurs, environ 200 spectateurs venus assister lundi soir au match de basket entre les Houston Rockets et les Golden State Warriors se sont retrouvés coincés dans la grande salle où se déroulait cette rencontre de la finale de la conférence ouest de la NBA. Le centre-ville, où se trouve le Toyota Center, n'a pas été trop inondé, a précisé Annise Parker, mais ces spectateurs n'ont pas pu rentrer chez eux après la rencontre en raison du déluge. "Des pluies torrentielles se sont abattues peu avant la fin du match et il a été demandé à de nombreuses personnes de rester dans la salle le temps que la pluie se calme. Il y a eu quelques inondations localisées dans cette zone", a précisé Mme Parker. Des images des télévisions locales montraient des voitures abandonnées dans les rues inondées, avec parfois leurs conducteurs prisonniers dans les habitacles. Par ailleurs, les craintes augmentaient dans le comté de Hays, également au Texas, où une douzaine de personnes sont portées disparues, selon les autorités.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire