Bagdad (AFP). L'armée irakienne cherche à isoler l'EI avant de donner l'assaut à Ramadi

Les forces irakiennes aidées des milices chiites ont lancé mardi une opération destinée à isoler les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) dans la province stratégique d'Al-Anbar avant de tenter de reprendre sa capitale Ramadi. L'annonce de l'opération a été faite au lendemain de déclarations de la Maison Blanche qui a tenté d'apaiser les tensions avec Bagdad dont l'armée a été accusée d'un "manque de volonté" face à l'EI par le secrétaire à la Défense Ashton Carter. Les jihadistes ont conquis Ramadi le 17 mai après une vaste offensive et une retraite chaotique des forces irakiennes. Le Premier ministre irakien Haider Al-Abadi a promis de reprendre cette région à l'EI, qui contrôle la majorité de la province d'Al-Anbar (ouest) s'étendant des limites de la région de Bagdad aux frontières syrienne, saoudienne et jordanienne. Pour ce faire, il a fait appel aux Unités de mobilisation populaires (Hachd al-Chaabi en arabe), force paramilitaire à majorité chiite qui a déjà aidé l'armée. Dans le cadre de l'opération lancée mardi, les forces irakiennes et paramilitaires se dirigeront du sud de la province de Salaheddine, frontalière d'Al-Anbar, vers les régions désertiques au nord-est de Ramadi en vue d'isoler les jihadistes et de préparer l'offensive pour reprendre la capitale provinciale. La force paramilitaire a indiqué qu'environ 4.000 hommes avançaient vers les limites nord de Ramadi. - 'A tes ordres Hussein' - L'objectif de l'opération "A tes ordres Hussein" est "de libérer les régions entre les provinces de Salaheddine et d'Al-Anbar et d'essayer d'isoler celle-ci", a déclaré à l'AFP Ahmed Al-Assadi, un porte-parole des Unités de mobilisation populaires. Hussein est l'un des imams les plus vénérés par la communauté musulmane chiite, majoritaire en Irak. Ces derniers jours, les forces armées, les miliciens chiites et les tribus sunnites, étaient parvenues à reprendre une partie du territoire à l'est de Ramadi. Elles ont en outre avancé au sud et à l'ouest de la ville, reprenant la zone d'Al-Taech. Elles contrôlent aussi la ville de Haditha, des secteurs de celle d'Al-Baghdadi et la base Al-Assad où sont stationnés des centaines de conseillers militaires américains. Les forces pro-gouvernementales "ont désormais coupé toutes les routes d'approvisionnement de l'EI pour Ramadi", selon un membre du conseil provincial, Arkan Khalaf al-Tarmuz. Mais l'EI s'est probablement préparé à une attaque en disposant des explosifs un peu partout à Ramadi, comme il le fait dans chaque ville conquise. La perte de cette capitale provinciale a constitué un revers pour Bagdad et son allié américain engagé depuis plus de neuf mois avec d'autres pays arabes et occidentaux dans une campagne aérienne contre l'EI en Irak et en Syrie voisine, où les jihadistes occupent la moitié du territoire. Après les critiques du secrétaire à la Défense, le vice-président américain Joe Biden s'est empressé lundi de téléphoner à M. Abadi pour saluer "le courage" de l'armée irakienne et réaffirmer le soutien de son pays au gouvernement irakien. - Réfugiés bloqués - La chute de Ramadi a soulevé des questions sur la stratégie non seulement du gouvernement Abadi mais aussi des Etats-Unis.

