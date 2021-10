Macéo Parker et T.B.K au Cargö

C'est un véritable concert évènement qui aura lieu vendredi 26 mars, à 21h, à Caen. Macéo Parker, illustre saxophoniste de jazz qui a accompagné les plus grands dont James Brown pendant près de 20 ans, sera au Cargö dans le cadre du festival focus jazz et de sa nouvelle tournée mondiale. Le groupe de jazz caennais T.B.K assurera la première partie avec ses sons doux et originaux mêlant des sonorités actuelles telles que le groove, l'électro et la pop. La soirée se déroulera au Cargö, cours Caffarelli. 20 à 25€. Tél. 02 31 86 79 31.



