Paris (AFP). Roland-Garros: Simon sort Pouille, Paire passe aussi

Gilles Simon a remporté lundi le premier duel franco-français du jour face à Lucas Pouille, pour accéder au deuxième tour de Roland-Garros, où sera aussi présent Benoît Paire. Simon, tête de série N.12, dont la préparation avait été perturbée par des douleurs au dos et aux cervicales, a connu un départ poussif, mais a fini par s'imposer en quatre sets 3-6, 6-1, 6-2, 6-4. Le N.1 français s'était blessé le 13 mai lors du Masters 1000 de Rome où il avait abandonné au deuxième tour contre l'Autrichien Dominic Thiem. La semaine suivante, il avait renoncé à disputer le tournoi de Nice. Ce manque de compétition explique certainement le début de match difficile de Simon. Pouille (90e mondial), l'un des plus sûrs espoirs français à 21 ans, qui bénéficie depuis le mois de mars des conseils de Yannick Noah, l'a bousculé. Mais le plus jeune des deux Français a ensuite connu beaucoup de déchet (50 fautes directes à 28). Il a notamment raté une volley haute facile donnant le troisième set à Simon. "Ça a été difficile. Lucas est bien entré dans le match, il m'a beaucoup bougé. J'ai eu beaucoup de réussite au début du deuxième set. Ça m'a lancé sur une bonne dynamique et j'ai réussi à la garder jusqu'au bout", a déclaré Simon sur le court après le match. Un deuxième tour difficile l'attend face au talentueux Slovaque Martin Klizan (36e), qui a tout pour être l'une des bonnes surprises du tournoi. Benoît Paire (71e), lui, a dû batailler pour se défaire du qualifié portugais Gastao Elias (152e) en cinq sets 5-7, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2. Après une saison 2014 gâchée par une blessure à un genou qui lui avait valu d'être opéré en septembre, le Français a connu un début d'année 2015 compliqué. Son manque de confiance est apparu évident face à un joueur dont c'était seulement la troisième apparition dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Comme à son habitude, Paire a eu des gestes d'agacement, dans un match au cours duquel il s'est montré irrégulier. Il a ainsi brisé une raquette dans le deuxième set. Mais il a su se battre pour vaincre ses démons et obtenir une victoire qui devrait lui faire du bien. Il devra cependant s'améliorer au deuxième tour pour inquiéter l'Italien Fabio Fognini (N.28), dans un choc haut en couleurs entre deux forts caractères.

