Tokyo (AFP). Japon: un fort séisme secoue Tokyo, pas de dégâts

Un fort séisme a secoué lundi après-midi la région de Tokyo, sans faire de dégâts ou de victimes, selon les autorités locales. Il a atteint une magnitude de 5,6 selon l'agence de météorologie japonaise, et de 5,3 selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Il n'y a aucun risque de tsunami. La circulation du métro de la capitale a dû être brièvement interrompue. En outre, les autorités de l'aéroport international de Narita, près de Tokyo, ont fermé temporairement les pistes pour inspection, avant que le trafic aérien ne reprenne normalement. Aucun dommage n'était à déplorer dans l'immédiat, selon la police. L'épicentre de la secousse, qui s'est produite à 14h28 (05H28 GMT), a été localisé dans le nord de la province de Saitama, au nord de Tokyo. Aucune des centrales nucléaires de la région n'a été affectée par ce tremblement de terre. Le 11 mars 2011, un très violent séisme suivi d'un tsunami avait dévasté la région littorale du Tohoku (nord du Japon), faisant plus de 18.000 morts et provoquant la catastrophe nucléaire de Fukushima. Tous les réacteurs du Japon sont actuellement stoppés pour des mises en conformité aux nouvelles normes rendues plus sévères, avant une éventuelle remise en exploitation. Le Japon est situé à la jonction de quatre plaques tectoniques et enregistre chaque année environ 20% des séismes les plus violents recensés sur la planète.

