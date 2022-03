MASHIKI (Japon) (AFP). Séisme au Japon: avis de risque de tsunami après un séisme

Une secousse de magnitude 7,1 selon l'agence de météo japonaise et de 7,0 d'après l'institut de géophysique américain USGS s'est produite à 01h25 locales (16H25 GMT) faisant redouter un raz-de-marée.

Le risque de tsunami concerne une partie de la côte ouest de l'île de Kyushu, là où passe la faille active responsable de ces séismes.

Les autorités, relayées par les chaînes de télévision et autres médias enjoignent de ne pas approcher du bord de la mer et de fuir les bâtiments fragilisés par les précédentes secousses.

Ce nouveau tremblement de terre est le plus fort enregistré depuis une série meurtrière de plus de 100 secousses qui touchent l'île de Kyushu et plus particulièrement la préfecture de Kumamoto depuis jeudi soir.

"Des nombreux appels ont été adressés aux services de secours", a indiqué la NHK, citant les autorités.

Le premier séisme enregistré jeudi soir avait une magnitude de 6,5. Neuf morts ont été déplorés et quelque 900 blessés dont une cinquantaine grièvement.

l