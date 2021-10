Paris (AFP). Congrès PS: Hollande et Valls rassurés

Un exécutif qui espère avoir les coudées plus franches pour la fin du quinquennat, Jean-Christophe Cambadélis assuré d'être élu premier secrétaire : tels étaient vendredi les deux enseignements du vote des militants socialistes, consultés jeudi soir pour la première étape du congrès de Poitiers. La motion A du premier secrétaire du PS sera "au-dessus de 60%", la motion B des frondeurs et de l'aile gauche recueillera entre "28 et 30%, et la motion D "aura du mal à atteindre les 10%", a affirmé vendredi matin à l'AFP Christophe Borgel, responsable des élections au PS. Un résultat immédiatement analysé par l'exécutif comme un gage de soutien à sa ligne politique. "Tout ce qui peut apporter de la stabilité, de la cohérence et de la visibilité est bon pour l'action que je mène aujourd'hui pour la France", a commenté François Hollande depuis le sommet européen de Riga. "Je salue l'esprit de responsabilité des militants. Nous sommes rassemblés pour continuer de réformer la France", a tweeté en milieu de journée Manuel Valls. De son côté, Jean-Christophe Cambadélis s'est félicité d'avoir "maintenant () la stabilité pour le Parti socialiste, estimant aussi, sur RMC et BFM TV, que "c'est un vote de sortie de crise". Les conclusions étaient très différentes chez Christian Paul, qui menait la motion des frondeurs et de l'aile gauche. Pour lui, il est hors de question de baisser la garde après le vote de jeudi et le député a exposé son souhait de faire apparaître de nouvelles "majorités d'idées" pour influer sur la politique du gouvernement. Pour le député - qui a par ailleurs dénoncé quelques "irrégularités" dans le scrutin - son texte a "réveillé le Parti socialiste", qui "était en hibernation depuis trois ans", avec des idées qui ont selon lui infusé dans toutes les motions, y compris la motion A. Cette dernière, signée par Manuel Valls et la quasi-totalité du gouvernement, mais aussi Martine Aubry, prévoit plusieurs inflexions, comme une réforme fiscale ou une meilleure utilisation des milliards non utilisés du Pacte de responsabilité. - 'Réanimer le dialogue' à gauche - Christian Paul a rejeté l'idée d'un blanc-seing pour l'exécutif : "Je ne vois pas dans ce congrès un plébiscite des idées du Premier ministre", a-t-il dit sur iTÉLÉ. Le député a enfin souhaité "réanimer le dialogue avec l'ensemble de la gauche", condition indispensable pour affronter les échéances électorales à venir. Au Front de gauche, cette perspective est perçue diversement. "Avec les socialistes qui le veulent, nous pouvons ensemble reconstruire un nouveau projet de gauche alternatif aux choix Hollande-Valls".#PS", a tweeté le secrétaire national du PCF Pierre Laurent. Mais, pour le leader du Parti de gauche Jean-Luc Mélenchon, les "frondeurs" du PS doivent plutôt le rejoindre. "Je (leur) dis, avec 30% vous ne changerez pas le PS, mais avec moi vous pouvez encore changer le pays." Karine Berger, dont la motion est arrivée en troisième position (autour de 10%), a convenu que Jean-Christophe Cambadélis avait "toute légitimité" à diriger le parti, un signe de soutien manifeste, tout en demandant au premier secrétaire et à Christian Paul ce qu'ils comptaient faire pour assurer le rassemblement du parti avant les échéances de 2017. Les responsables de la motion A se félicitaient de la participation (autour de 55% sur 131.000 militants "actifs"), "dans la situation qui est celle du PS à savoir un parti convalescent", selon les termes de Christophe Borgel. Un corps électoral qui n'est pas "satisfaisant", a rétorqué la motion B. Autre enseignement du vote de jeudi : Jean-Christophe Cambadélis, qui affrontera Christian Paul lors d'un nouveau vote, le 28 mai, pour le poste de premier secrétaire - tous deux ont confirmé leur candidature -, est "assuré" de rester à la tête du parti, dixit Christophe Borgel. "La question est de savoir à quel niveau." Le congrès de Poitiers, du 5 au 7 juin, entérinera les résultats des votes du 21 et 28 mai. Jean-Christophe Cambadélis espère l'adoubement des militants socialistes, lui qui a été propulsé à la tête du parti en 2014 après l'"exfiltration" de son prédécesseur Harlem Désir vers le gouvernement. Et d'avoir ensuite un PS en ordre de marche pour 2017.

