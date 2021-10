Paris (AFP). PS: la motion Cambadélis obtient 60% des voix, selon des chiffres quasi définitifs

La motion A de Jean-Christophe Cambadélis pour le congrès du Parti socialiste a obtenu 60% des voix, et la motion B des frondeurs et de l'aile gauche 29%, a déclaré vendredi à la presse le responsable PS des élections Christophe Borgel. La motion C de Florence Augier a récolté 1,5% des voix et la motion D de la députée Karine Berger 9,5%, a-t-il ajouté au siège du parti rue de Solférino, précisant que ces chiffres portaient sur 92% du corps électoral dépouillé, et qu'il y avait "peu de chances que les résultats définitifs", qui seront proclamés au congrès de Poitiers (du 5 au 7 juin), "s'éloignent de ces résultats-là". La participation a été "de l'ordre de 54,5%", soit sensiblement le même que lors du dernier congrès de Toulouse en 2012 (59%, ndlr), a-t-il ajouté, tout en reconnaissant que le parti avait perdu 40.000 adhérents en trois ans. Le nombre de militants appelés à voter jeudi soir sur les quatre motions était de 131.000 (170.000 pour Toulouse). M. Borgel, qui fait partie de la motion A, également soutenue par le gouvernement, s'exprimait devant un responsable de chaque autre motion. Pascal Cherki (motion B, dont le premier signataire Christian Paul s'était ému de "quelques irrégularités") a reconnu que les résultats donnés étaient "indiscutables et incontestés".

