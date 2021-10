Paris (AFP). Congrès PS: Cambadélis certain d'être élu, un exécutif rassuré

Un exécutif qui espère avoir les coudées plus franches pour la fin du quinquennat, Jean-Christophe Cambadélis assuré d'être élu premier secrétaire: tels étaient vendredi les deux enseignements du vote des militants socialistes consultés jeudi soir pour la première étape du congrès de Poitiers. La motion A du premier secrétaire du PS sera "au dessus de 60%", la motion B des frondeurs et de l'aile gauche aura entre "28 et 30%, et la motion D "aura du mal à atteindre les 10%", a affirmé vendredi matin à l'AFP, Christophe Borgel responsable des élections au PS. Les résultats définitifs du vote de jeudi, qui s'est tenu dans les quelque 3.200 sections du parti, devaient être connus au plus tôt dans l'après-midi. "Il y a une majorité, il y aura une majorité absolue au Bureau national, au Conseil national et maintenant c'est la stabilité pour le Parti socialiste, c'est très important", a estimé M. Cambadélis sur RMC et BFMTV, estimant aussi que "c'est un vote de sortie de crise". Même analyse du côté de l'exécutif: "C'est un score net. On aurait pu avoir un feu rouge ou orange des militants, là il est vert", a-t-on commenté dans l'entourage de François Hollande. "Les militants ont voulu donner un signe de cohérence et de stabilité dans l'action nationale". Christian Paul, à la tête de la motion B, affichait la satisfaction d'avoir selon lui "réveillé le Parti socialiste", qui "était en hibernation depuis trois ans", avec des idées qui ont selon lui infusé dans toutes les motions, y compris la motion A, a-t-il dit, citant l'exemple de la réforme fiscale. La motion A, signée par Manuel Valls et la quasi-totalité du gouvernement, mais aussi Martine Aubry, prévoit plusieurs inflexions, comme une réforme fiscale ou une meilleure utilisation des milliards non utilisés du Pacte de responsabilité. "Il y a un vote légitimiste, loyaliste", a reconnu sur RFI le député frondeur Laurent Baumel, qui invoque "une peur de la division () quand on est au pouvoir". - Cambadélis assuré d'être réélu - Selon M. Paul, il "faut" désormais "tourner la page de ce que les médias ont appelé la fronde parlementaire", et placer le combat dans le parti: il a prévenu qu'il vérifierait que le PS - et donc l'orientation politique de la motion A - soit bien respecté par le gouvernement. Il a rejeté l'idée d'un blanc-seing pour l'exécutif: "je ne vois pas dans ce congrès un plébiscite des idées du Premier ministre", a-t-il dit sur iTELE. "Si le Premier ministre avait déposé, avec ceux qui pensent comme lui, une motion au congrès du PS, elle serait loin d'être majoritaire". Karine Berger, dont la motion est arrivée en troisième position (autour de 10%), se dit avec ses cosignataires "absolument ravis d'être la troisième force du parti socialiste", et de pouvoir être "présents un peu partout dans les fédérations". Les responsables de la motion A se félicitaient de la participation (autour de 55%, sur un corps électoral de 131.000 militants "actifs"), "dans la situation qui est celle du PS à savoir un parti convalescent", selon les termes de M. Borgel. "75.000 votants (), ce n'est jamais satisfaisant", a répondu Jérôme Guedj (motion B) sur Sud Radio. "La moitié des militants qui viennent voter, ce n'est pas normal", a estimé M. Paul. Autre enseignement du vote de jeudi: Jean-Christophe Cambadélis, qui affrontera lors d'un nouveau vote jeudi prochain Christian Paul pour le poste de premier secrétaire - tous deux ont confirmé leur candidature -, est assuré de rester à la tête du parti. "Il est assuré d'être élu", affirme M. Borgel. "La question est de savoir à quel niveau", mais "il est considérablement renforcé" par le niveau obtenu par sa motion, selon lui. D'ores et déjà, M. Cambadélis s'est assigné trois objectifs: "la réussite du gouvernement", "le renouveau des têtes et dans les têtes", et le "rassemblement des gauches et des écologistes". Il entend aussi "dépasser le cadre du PS" et aller vers un parti de 500.000 adhérents.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire