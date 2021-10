Il n'y aura que deux descentes de L1 en L2 en 2016 : une bonne nouvelle pour Malherbe

L'annonce n'est pas pas inaperçue du côté du Stade Malherbe Caen. Dans son histoire, le club bas-normand a connu cinq relégations de Ligue 1 en Ligue 2. A aucune reprise, les Caennais ont terminé l'exercice en dernière position. Une seule fois, ils ont terminé avant-derniers (1995). Les quatre autres fois, ils ont terminé au bord du maintien, en dix-huitième position et même une fois à la dix-septième place (1997, la LFP réduisait alors la Ligue 1 à 18 clubs, entraînant cette année là, quatre descentes).

Cette mesure vise à "sécuriser" les clubs de l'élite, notamment au moment de travailler sur les budgets prévisionnels. Certains spécialistes craignent que la mesure ne creuse encore un peu plus le fossé qui existe entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Cette année, les deux derniers de l'élite du football français (Lens et Metz) évoluaient en L2 la saison dernière.