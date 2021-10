Nids de frelons et de guêpes : les pompiers du Calvados disent stop

De 2 500 à 3 000 interventions par an. C'est ce que représentait la destruction de nids de frelons et de guêpes pour le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados. Désormais, les pompiers n'interviendront plus.