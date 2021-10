Kuala Lumpur (AFP). Migrants: la Malaisie lance une opération de secours en mer

La Malaisie a annoncé jeudi la mobilisation de la marine et des garde-côtes pour localiser et porter secours aux migrants piégés à bord de bateaux en perdition en mer d'Andaman. "Nous devons sauver des vies", a déclaré le Premier ministre malaisien Najib Razak sur son compte Facebook. La Malaisie et l'Indonésie avaient déjà fait savoir mercredi qu'elles offraient d'accueillir provisoirement les milliers de migrants actuellement en mer.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire