Bujumbura (Burundi) (AFP). Burundi: reprise des manifestations à Bujumbura

La mobilisation contre un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza se poursuivait mercredi à Bujumbura, avec des rassemblements et des tirs de sommation des forces de l'ordre dès les premières heures de la matinée dans les quartiers périphériques, a constaté l'AFP. Dans le quartier de Nyakabiga, un des hauts-lieux de la contestation depuis le début du mouvement le 26 avril, une centaine de manifestants défilaient dans les rues, sifflant et chantant. Un petit groupe de militaires a tiré en l'air pour disperser les protestataires, qui ont à peine réagi et ont repris leur marche presque immédiatement. Les soldats se sont retirés non loin peu après, laissant les manifestants circuler à leur guise dans les rues du quartier. L'armée est déployée depuis lundi dans les quartiers où règne les protestations, mais, sans équipement de maintien de l'ordre, peine à gérer les manifestants, tentant d'éviter les tirs sur la foule et autres dérapages sanglants. La police, principale instrument de la répression et honnie des manifestants qui l'accusent d'être à la solde du pouvoir présidentiel, était restée positionnée ces deux derniers jours en périphérie. Mercredi matin, elle était pourtant de retour en force à Musaga, autre bastion du mouvement anti-troisième mandat, a-t-on constaté. Des policiers étaient déployés dans le quartier et essayaient de disperser les rassemblements à coups de matraques, avec tirs de sommation et grenades lacrymogènes. Ils chassaient les manifestants de l'avenue principale de Musaga et les poursuivaient ensuite dans les ruelles, a-t-on constaté. A leurs tirs en l'air répondaient les jets de pierres des manifestants. Progressivement, les policiers ripostaient par des tirs de plus en plus soutenus. "L'armée n'a que des fusils, et ne peut pas tirer sur la population. On a donc amené les policiers parce qu'ils ont des gaz lacrymogènes et sont équipés pour ce genre de mission", a expliqué sur place à l'AFP un responsable policier. Le déploiement de l'armée se justifiait juste après l'échec du coup d'Etat fomenté en milieu de semaine dernière, mais c'est désormais à la police de prendre en main la sécurité des quartiers, a ajouté ce responsable. Des témoins ont fait état du retour des policiers dans d'autres quartiers périphériques de la capitale.

