L'exploit du Stade Malherbe restera dans l'histoire

Patrice Garande est de nature optimiste. Face à un stade qui le boudait au début de l'hiver quand son équipe se morfondait à la place de lanterne rouge avec 15 petits points, il n'y avait personne pour miser sur une pareille remontée. A l'exception d'un encadrement, et notamment du manager général du club Xavier Gravelaine, qui avait alors annoncé vouloir faire de la stabilité, son arme préférentielle pour assurer la survie du club en Ligue 1. Il n'y avait qu'à jeter un œil aux visages des Caennais, hilares de joie sur la pelouse de Furiani après le match nul contre Bastia (1-1), samedi 16 mai, pour saisir, ne serait-ce qu'un peu, l'ampleur de l'exploit réalisé.

Bien finir

Le SMC, contre vents et marées, touché à sa tête par une affaire de matchs truqués en pleine saison, jouera bien en août prochain au sein de l'élite du football français. A une journée de la fin, Malherbe a enregistré presque le double de points sur la phase retour (28) que sur la phase aller (15). Ça ne me dérange pas de parler d'exploit, confirme Patrice Garande, parce qu'à la trêve, personne ne nous voyait rester en Ligue 1". Les recrues du mercato, avec Emiliano Sala tout d'abord, puis Nicolas Benezet ont donné un coup de fouet à un groupe qui avait besoin d'un déclic. Alors forcément, à l'heure de boucler l'exercice, samedi 23 mai (20h), avec la réception d'Evian qui est assuré de retrouver la Ligue 2 la saison prochaine, les Caennais ont encore faim. Bien sûr qu'on veut gagner ce match, envoie le latéral Dennis Appiah. D'abord pour terminer sur une bonne note devant notre public qui a été très bon cette saison et aussi pour finir le plus haut possible au classement.