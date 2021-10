Paris (AFP). Le marché automobile européen garde la forme en avril

Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont poursuivi leur croissance en avril (+6,9%) et atteint 1,16 million d'unités, notamment grâce au dynamisme du marché italien, a indiqué mardi l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA). Lors de ce mois d'avril, le meilleur en volume depuis 2009 pour le marché automobile européen, les groupes français ont tous deux progressé mais c'est de loin Renault qui s'est le mieux comporté avec un bond de 14,9%, tandis que PSA Peugeot Citroën n'a gagné que 2,1% par rapport au même mois de 2014, a précisé l'ACEA dans sa livraison mensuelle de statistiques. Le mois dernier, "tous les grands marchés ont contribué à l'expansion totale" du marché européen des voitures particulières, a noté l'organisation. Le premier en volume, l'Allemagne, a ainsi crû de 6,3% et le deuxième, le Royaume-Uni, de 5,1%. Suivent la France (+2,3%) et l'Italie, où 148.800 voitures neuves ont été mises sur les routes le mois dernier, une hausse de 24,2%. L'Espagne, cinquième en nombre d'unités dans l'UE, croît quant à elle de 3,2%. Ces deux derniers pays avaient vu leurs marchés fondre de moitié au cours de la crise de 2008-2013. La crise, même si les volumes n'ont pas encore retrouvé leur niveau de 2008, semble n'être plus qu'un mauvais souvenir, puisque avril a constitué "le vingtième mois consécutif de croissance" du marché automobile européen, a remarqué l'ACEA. Sur les quatre premiers mois de 2015, le curseur reste très largement installé dans le vert: +8,2%. Toujours groupe préféré des Européens, VW voit ses immatriculations progresser de 5,6% sur un mois, soit moins bien que le marché dont il détient toutefois plus du quart (26,1%). Depuis le début de l'année, il épouse la tendance du marché, croissant de 8,3% grâce à la forme de ses marque Volkswagen (+9,3%) et Seat (+11,4%). - Nissan mord les jarrets de Toyota - Effritement des positions en revanche pour PSA, qui passe de 11,3% à 10,8% de parts de marché sur un mois. Peugeot progresse de 5,6% mais Citroën est atone (+0,6%) et DS, en manque de nouveaux modèles, sombre (-17,9%). Renault affiche de son côté une santé éclatante en avril: les immatriculations des voitures frappées du losange ont progressé de 15% et celles de la marque à bas coût Dacia de 14,5%. Le groupe Renault a du coup grimpé à 10,6% de parts de marché (+0,7 point) et avec 124.195 voitures, n'est qu'à 1.400 unités derrière PSA. Sur la période janvier-avril, l'entreprise dirigée par Carlos Tavares caracole loin devant son rival français avec 504.287 unités contre 459.185. La croissance de PSA reste toutefois en retrait de celle du marché (+3,3%), et pâlit face à celle de Renault (+11,4%). Suivent deux constructeurs généralistes basés en Allemagne mais issus de groupes américains. Ford a réalisé +2,7% en avril et +6,1% depuis janvier, tandis qu'Opel (General Motors) est à -2% sur quatre mois, même s'il a gagné 1,7% le mois dernier. L'Italo-américain FCA (Fiat-Chrysler) bénéficie à plein de sa nouvelle gamme Jeep: la marque bondit de 179,6% en avril et de 199,7% sur quatre mois. FCA croît du coup de 13,3% le mois dernier et de 12,4% depuis le début de l'année, sur des volumes quatre fois plus faibles que VW. Deux autres Allemands spécialistes du luxe pointent aux places suivantes, avec de belles progressions: +11,9% pour BMW (avec Mini) et +8% chez Daimler (Mercedes et Smart). Depuis le début de l'année, le groupe à l'Etoile est en croissance de 14,1% et son rival bavarois de 12%. Enfin, Nissan, partenaire de Renault, a continué en avril à se rapprocher de son rival Toyota en Europe grâce à une progression de 9%, contre 0,2% pour le premier constructeur mondial. Depuis le début de l'année, Nissan a écoulé 199.766 voitures particulières dans l'UE, 3.300 unités de moins que son rival japonais, et s'offre une croissance des immatriculations de 23%, atteignant 4,3% de parts de marché.

