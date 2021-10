Paris (AFP). Cannes: Louis Garrel et Adèle Exarchopoulos à la Semaine de la critique

La 54e Semaine de la critique rassemblera des films venus de France, d'Amérique du Nord ou d'Amérique Latine, dont le premier long métrage de Louis Garrel comme réalisateur et un film réunissant Tahar Rahim et Adèle Exarchopoulos, a annoncé lundi son délégué général. Quatre longs métrages français seront présentés dont, en séance spéciale, le premier film de l'acteur Louis Garrel, "Les Deux Amis", comédie sous influence de la Nouvelle vague sur un trio amoureux avec Vincent Macaigne, Louis Garrel et Golshifteh Farahani. Autre temps fort de cette édition, le deuxième long métrage d'Elie Wajeman ("Alyah") "Les Anarchistes", avec Adèle Exarchopoulos et Tahar Rahim, sera présenté en ouverture. Ce film historique sur l'engagement et la révolte raconte l'histoire d'un brigadier choisi en 1899 pour infiltrer un groupe d'anarchistes à Paris. Autre film français, "La Vie en grand" de Mathieu Vadepied, comédie populaire sur deux enfants en banlieue, sera projeté en clôture. Au total, sur les 1.100 longs métrages visionnés, onze ont été retenus, dont sept seront en compétition du 13 au 24 mai, qui seront départagés par un jury présidé par l'actrice et réalisatrice israélienne Ronit Elkabetz. Section parallèle du festival de Cannes, la Semaine de la critique, créée en 1962, ne présente que des premiers et deuxièmes films. "La tonalité générale par rapport à l'an dernier, c'est qu'il y a beaucoup plus de premiers films", soit 9 sur 11, a déclaré à l'AFP le délégué général de la Semaine de la critique Charles Tesson. "Il y a aussi pas mal de films français", a-t-il ajouté, expliquant que c'était "une très belle année pour le cinéma français". Seul long métrage français en compétition, le film de guerre "Ni le ciel, ni la terre" de Clément Cogitore, avec Jérémie Rénier, Kévin Azaïs, Swann Arlaud et Finnegan Oldfield, décrit le quotidien de soldats français en Afghanistan, isolés et confrontés à des disparitions mystérieuses. Deux comédies noires seront aussi en lice. L'une palestinienne, "Dégradé", des frères Arab et Tarzan Abunasser, dresse un portrait de femmes coincées dans un salon de coiffure à Gaza. La seconde, américaine, "Krisha" de Trey Edward Shults, est une plongée au coeur d'un conflit familial grinçant. Deux films latino-américains seront présentés: "Paulina", deuxième film de l'Argentin Santiago Mitre, sur une femme engagée, et "La Tierra y la sombra" du Colombien César Augusto Acevedo, qui se déroule au coeur d'une plantation de canne à sucre. La compétition est complétée par le film canadien "Sleeping Giant" d'Andrew Cividino, sur les liens entre trois adolescents en vacances, et "Mediterranea" du cinéaste américano-italien Jonas Carpignano, sur la vie de deux migrants africains en Italie. Le film sud-coréen "Coin Locker Girl" de Han Jun-hee sera quant à lui présenté en séance spéciale.

