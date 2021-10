Sochaux (France) (AFP). Ligue 2: la cession du FC Sochaux à un Chinois se confirme

L'entreprise chinoise Ledus a confirmé lundi son intention de racheter le FC Sochaux à son actionnaire historique PSA Peugeot Citroën, une "nouvelle étape importante" dans le passage sous pavillon chinois du club français de Ligue 2, créé il y a près de 90 ans pour les salariés de Peugeot. Un accord a été conclu lundi entre l'actionnaire historique du club et le candidat à sa reprise qui "valide les termes de la lettre d'intention signée en février, et confirme le projet de cession de 100% des actions du club", a précisé le FC Sochaux dans un communiqué. Il s'agit d'une "nouvelle étape importante dans la cession" du FCSM qui pourrait être effective "pour la saison prochaine", a précisé le club. Ledus, filiale du groupe Tech Pro Technology Development coté à Hong Kong et spécialisée dans la fabrication de systèmes d'éclairage Led, deviendrait ainsi le premier Chinois à acquérir 100% d'un club de football européen, après le rachat fin mars de 20% de l'Atletico Madrid par le magnat Wang Jianlin, patron du groupe Wanda. Malgré sa descente en Ligue 2 la saison dernière, c'est un symbole du football français qui passerait ainsi sous pavillon chinois, né en 1928 à l'ombre de l'usine Peugeot de Sochaux, où travaillent plus de 10.000 salariés. Le club affiche la plus grande longévité au sein de l'élite, avec 66 saisons en première division. Double champion de France (1935 et 38), double vainqueur de la Coupe de France (1937 et 2007) et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2004, le FCSM a également été demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA (1981). Réputé pour son centre de formation, il a révélé quelques grands joueurs tels que Joël Bats, Yannick Stopyra, Franck Sauzée ou Jérémy Menez. - Projet 'pérenne' - Considérée comme une "petite révolution" par l'entraîneur Olivier Echouafni, l'arrivée du nouvel investisseur devrait "permettre au FCSM de disposer de moyens financiers conformes aux ambitions sportives légitimes du club", a souligné lundi le club dans son communiqué. "Les conditions de cet accord répondent pleinement aux objectifs fixés par l'actionnaire actuel de recherche d'un projet robuste et pérenne", a-t-il précisé. PSA avait annoncé il y a un an son intention de se séparer du club pour recentrer ses investissements vers l'automobile. En février, il avait confirmé l'existence de négociations "préférentielles" avec Ledus. Le montant de la transaction portant sur le rachat de "la totalité du capital et des droits de vote" du club pourrait s'élever à 7 millions d'euros, selon les chiffres dévoilés à l'époque par Tech Pro Technology Development à l'AFP. Début 2014, PSA Peugeot Citroën s'était déjà tourné vers la Chine en ouvrant son capital au groupe Dongfeng et à l'Etat français, qui avaient déboursé chacun 800 millions d'euros pour prendre l'un et l'autre 14% de l'entreprise, en difficulté. L'influence de la famille Peugeot, très attachée au FCSM, s'en est trouvée de fait diminuée. Thierry Peugeot a par la suite été débarqué du conseil de surveillance du constructeur automobile en juin 2014.

