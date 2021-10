Basket : le CB Ifs doit se rattraper à domicile

"On perd le match en première mi-temps, analyse l'entraîneur Vincent Dumestre. Ce qui est rageant c'est qu'on prend un éclat sur un de nos temps forts car on ne concrétise rien ! On se retrouve avec 10 points de retard dans le premier quart-temps. On revient à l'énergie, on ne lâche rien mais ça n'a pas suffi." Pour conserver une chance de monter en Ligue 2, le CB Ifs n'a pas le choix: il faut battre Chenôve lors du match retour sur le parquet d'Obric.

"On s'est clairement mis une épine dans le pied! On a manqué l'occasion de prendre une victoire à l'extérieur. Pour monter, je pense qu'il va falloir gagner trois matchs sur quatre... On continue d'y croire et on va faire les réajustements nécessaires cette semaine."

Match 3 : CB Ifs-Chenôve, samedi 23 mai à 20h, au gymnase Obric.