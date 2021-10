Tendance Sports : une page multisports d'exception !

Le Caen BC en N1, le succès du Rallycross de Lessay, la découverte du waterpolo ou les atermoiements de la FFHB avec les play-off de la JS Cherbourg Handball, en plus des titres de champions de France pour des Normands en judo et en force athlétique... la galerie multisports de ce dimanche 17 mai était placée sous le titre de la victoire et du plaisir !