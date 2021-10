Beyrouth (AFP). Les jihadistes de l'EI bloqués à Palmyre mais victorieux à Ramadi

Les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont été repoussés dimanche par les forces syriennes à la périphérie de la ville antique de Palmyre, mais ont poursuivi leur conquête de la ville irakienne de Ramadi. Les deux batailles ont été très meurtrières avec plusieurs centaines de morts parmi les combattants et dans la population, tandis que des milliers de civils prenaient la fuite. A Palmyre, après de violents combats contre l'armée syrienne, l'EI "s'est retiré de la plupart des quartiers du nord" moins de 24 heures après s'en être emparé, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Le gouverneur de Homs, province dont fait partie Palmyre, a indiqué de son côté que l'attaque de l'EI dans le nord de la ville avait "avorté". Mais la menace demeure car les jihadistes sont présents presque tout autour de la ville, et notamment à un kilomètre du célèbre site archéologique de Palmyre (Tadmor en arabe). "Les ruines n'ont pas subi de dommages mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être inquiets", a affirmé à l'AFP le directeur des Antiquités syriennes, Maamoun Abdelkarim. La plupart des ruines monumentales, qui comportent notamment des colonnades torsadées romaines, des temples et des tours funéraires, se trouvent au sud-ouest de la ville. Ce site, qui fut l'un des plus importants foyers culturels du monde antique, est inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité de l'Unesco, qui a tiré la sonnette d'alarme. - Plus de 300 morts - De mercredi à dimanche, la bataille de Palmyre, notamment dans ses environs, a fait au moins 315 morts selon l'OSDH qui se base sur un large réseau de sources civiles, médicales et militaires à travers la Syrie. Parmi eux figurent 123 soldats et miliciens loyalistes, 135 combattants de l'EI et 57 civils, dont des dizaines ont été exécutés par le groupe extrémiste. A l'est de Palmyre, des combats se déroulaient dimanche autour de la prison de la ville --tristement célèbre pour le massacre de centaines de détenus par le régime dans les années 80--. Au moins 20 jihadistes ont été tués dans un baril d'explosif du régime alors qu'ils tentaient d'attaquer la prison. Et au nord-est de la ville, les combats faisaient rage dans le champ gazier d'Al-Hél, où l'EI est parvenu à prendre deux positions de l'armée, selon l'OSDH et le groupe jihadiste. L'EI avait lancé mercredi l'assaut sur Palmyre, qui revêt une importance stratégique pour lui puisqu'elle ouvre sur le grand désert syrien, limitrophe de la province irakienne d'Al-Anbar, en grande partie contrôlée par ce groupe ultraradical sunnite. - Nouvel assaut à Ramadi - C'est justement à Ramadi, la capitale provinciale d'Al-Anbar, que les jihadistes de l'EI se sont emparés dimanche du quartier général des forces de sécurité de la province, renforçant encore leur emprise sur le chef-lieu de cette région de l'ouest irakien, ont rapporté des responsables. "Le centre de commandement des opérations dans la province d'Al-Anbar a été déserté", a affirmé à l'AFP Muhannad Haimour, le porte-parole et conseiller du gouverneur de la province. Environ 500 personnes ont été tuées en deux jours de combats à Ramadi où vendredi, les jihadistes avaient déjà pris le complexe gouvernmental. les combats ont entraîné la fuite de 8.000 personnes de la ville, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM). L'EI contrôle depuis 2014 de larges territoires en Syrie et en Irak où il a proclamé un califat islamique. L'organisation a subi une claque vendredi dans l'est de la Syrie lorsqu'un commando américain a mené une rare opération au sol dans ce pays, tuant notamment un de ses chefs en charge du pétrole, Abbou Sayyaf. Selon l'OSDH, l'opération aurait coûté la vie à 32 membres de l'organisation extrémiste au total, dont Abbou Sayyaf et trois autres chefs. Un responsable de la Défense américaine avait indiqué samedi que les forces américaines avaient tué "une douzaine" de combattants en plus d'Abou Sayyaf, au cours de cette opération au sol en Syrie. Interrogé par l'AFP dimanche, un reponsable au Pentagone a maintenu son bilan.

