Washington (AFP). Condamnation à mort de Morsi: Washington profondément préoccupé

Les Etats-Unis ont exprimé dimanche leur "profonde préoccupation" après la condamnation à mort la veille de l'ex-président égyptien Mohammed Morsi et de plus de 100 autres Egyptiens, a déclaré un diplomate américain. "Nous avons toujours parlé contre la pratique des procès de masse et les condamnations de masse, qui sont menés d'une manière qui est contraire aux obligations internationales de l'Egypte et au respect de la loi", a-t-il ajouté sous le couvert de l'anonymat.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire