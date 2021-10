Le Caire (AFP). Egypte: peine de mort confirmée pour l'ex-président Morsi dans un 3e procès

Un tribunal égyptien a confirmé mardi la peine de mort qu'il avait infligée il y a un mois à l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en 2013 par l'armée, pour s'être évadé de prison lors de la révolte de 2011 et avoir planifié des attaques. Un peu plus tôt, le même tribunal avait condamné M. Morsi, premier président élu démocratiquement en Egypte, à la prison à vie pour "espionnage". Le 21 mars, dans un premier procès, il avait déjà écopé de 20 années de prison pour incitation à la violence contre des manifestants en 2012. Ces trois verdicts sont susceptibles d'appel. La peine de mort a été confirmée mardi, après que le tribunal eut recueilli l'avis, non contraignant, du mufti d'Egypte.

