Paris (AFP). Ligue 1: le PSG champion de France pour la 3e fois de suite

Le Paris SG a été sacré champion de France pour la troisième fois de suite en s'imposant 2-1 à Montpellier, samedi lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Le club de la capitale, dirigé depuis l'été 2011 par un fonds d'investissement qatari (QSI), décroche le cinquième titre de champion de son histoire (1986, 1994, 2013, 2014, 2015). Il ne peut plus être rattrapé en tête avec huit points d'avance sur Lyon à une journée du terme du championnat. Déjà vainqueur du Trophée des Champions et de la Coupe de la Ligue, le PSG peut désormais réussir un inédit quadruplé national s'il bat Auxerre (L2) en finale de la Coupe de France le 30 mai. Les hommes de Laurent Blanc ont parfaitement surmonté leur désillusion en Ligue des champions, éliminés en quart de finale (pour la troisième fois d'affilée) par le FC Barcelone (1-3, 0-2), en alignant depuis les victoires. Les Lyonnais en revanche ont cédé le week-end dernier en s'inclinant à Caen (3-0).

