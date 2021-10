Tendance Ouest fête les 50 ans de la caserne des marins pompiers de Cherbourg

Les 21 et 23 mai 2015, la compagnie des marins pompiers de la base navale de Cherbourg célèbrera le cinquantenaire de la caserne Chantereyne, avenue de Cessart à Cherbourg.

3 jours de festivités

Les festivités débuteront le jeudi 21 mai avec une cérémonie officielle au sein de la compagnie des marins pompiers à 18h30. Cette cérémonie militaire sera suivie de la présentation d’une exposition retraçant toute la période 1965-2015.

Le 7-9 en direct de la caserne Chantereyne

Le vendredi 22 mai, Tendance Ouest installera son studio au coeur de la caserne Chantereyne pour fêter les 50 ans du lieu et rendre hommage à l'engagement quotidien des 80 marins pompiers de Cherbourg.

De 7h00 à 9h00, Célia Caradec et ses invités évoqueront l'histoire des marins pompiers, leur organisation (4 compagnies seulement en France et le bataillon de Marseille) leurs actions spécifiques en mer et sur la radioprotection, le recrutement, le quotidien, les souvenirs et les projets...

Un bal ouvert à tous

Les festivités se poursuivront le samedi 23 mai dès 20h00 avec l’organisation d’un bal ouvert à la population dans l’enceinte de la caserne des marins pompiers, avenue de Cessart à Cherbourg (entrée libre et gratuite). Buvette et restauration seront mises en place à cette occasion.