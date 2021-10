Genève (AFP). Burundi: plus de 105.000 personnes ont fui, Nkurunziza pas encore à Burumbura

Le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) s'est inquiété vendredi de la fuite massive des Burundais, alors que plus de 105.000 se sont réfugiés dans les pays voisins depuis le début des troubles pré-électoraux au Burundi. Au cours des dernières semaines, plus de 70.000 ont fui en Tanzanie, 26.300 ont fui au Rwanda et plus de 9.000 dans la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo (RDC), a indiqué le HCR. Par ailleurs, le président Pierre Nkurunziza ne se trouve pas encore vendredi à Bujumbura, contrairement à de premières informations, mais dans sa ville natale de Ngozi, à quelque 140 km au nord-est, ont affirmé des proches du chef de l'Etat. "Il est arrivé hier (jeudi) à Ngozi. C'est d'ici qu'il va s'adresser à la Nation" après l'échec du coup d'Etat contre lui, a déclaré à l'AFP l'un de ces proches sous couvert d'anonymat. L'intervention du chef de l'Etat doit être retransmise par la Radio et télévision nationale burundaise (RNTB).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire