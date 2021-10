La Brigade Canine aperçoit un véhicule faisant des embardées et décide de le contrôler en mettant le gyrophare et l'avertisseur sonore. Mais, à la vue des policiers, l'automobiliste refuse d'obtempérer et accélère. Il est finalement interpellé place Aristide Briand, à Elbeuf. Habitant l'Orne, cet homme de 33 ans souffle à 2,28g d'alcool dans le sang.